Zeki Celik ha parlato dal raduno della sua nazionale. Il terzino della Roma ha rilasciato delle dichiarazioni sulla finale di Budapest e sulla sua prima stagione in maglia giallorossa. Queste le sue parole riportate dal sito turco Fanatik



Sulla finale di Europa League persa contro il Siviglia

"Ovviamente siamo tristi per aver perso la finale di Europa League, ma questo è il calcio. Non ci hanno dato un rigore, ma non c'è niente che possiamo fare. L'anno prossimo saremo di nuovo in Europa League. Il nostro obiettivo è quello di andare in finale e vincere la coppa".



Sulla sua prima stagione alla Roma.

"È stato un grande onore per me giocare la finale di Europa League dopo essere diventato campione di Francia. Penso di aver fatto una buona stagione anche in Italia. Mourinho? Ho imparato molto da lui, sono molto felice".