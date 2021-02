Contro il Braga, valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League e in programma giovedì alle 18.55 potrebbe rivedersi Amadou Diawara. Fonseca ha provato il guineano nella formazione che dovrebbe scendere in campo dall’inizio. L’ex Bologna e Napoli potrebbe prendere il posto di Villar o Veretout (probabilmente lo spagnolo), con l’obiettivo di far riposare almeno uno dei due centrocampisti in vista dell’impegno di campionato con il Benevento. Diawara non parte titolare dallo scorso dicembre, dalla gara contro il CSKA Sofia persa 3-1.