Roma, che beffa: le provocazioni di Frimpong, del Siviglia e Bella Ciao: cos'è successo al fischio finale

La corsa dellainsi è arrestata in semifinale. La squadra di, pur facendo un'ottima gara e portandosi sul 2-0 in casa del, si è fatta riprendere nel finale e a, contro, ci saranno proprioe i suoi. Un traguardo meritato per i tedeschi che fanno ancora in tempo a vincere addirittura tre trofei in stagione.Il 2-2 finale è stato una doccia fredda per i giallorossi che hanno poi dovuto incassare anche diversi. Primo su tutti quello di, ala del Bayer, che di certo non si è contraddistinto per. Dopo il pareggio e al triplice fischio finale, l'olandese infatti ha pensato bene di. Inutile dire che tale atteggiamento ha comportato la reazione dei giallorossi e, solo grazie all'intervento del quarto uomo e di alcuni pacieri in entrambe le panchine,Un brutto gesto da parte di Frimpong che già durante la gara aveva creato scompiglio in campo. L'esterno infatti si era reso protagonista di un altro episodio di mancato fair play.Anche in questo caso, si era creato un parapiglia con soprattuttofurente e ammonito poi per alcuni spintoni.

Scintille dunque durante e dopo la gara. Al triplice fischio, è partita la festa del Bayer con musica sparata a tutto volume.E a celebrare l'uscita della Roma è stato anche il. Il club andaluso, vincitore della scorsa Europa League, proprio ai danni dell'allora squadra di Mourinho, ha pubblicato (e poi cancellato) uncome fatto da loro un anno fa.