"Non credo proprio che dormirò questa notte. È un'emozione indescrivibile". La notte è stata quella di ieri, in Europa League quandoha trovato l'esordio con la maglia dellain una notte magica in cui, oltre all'esordio, è arrivato anche l'assist al bacio per il gol del 5-0 di Pedro. Una serata da incorniciare e ricordare per uno dei talenti più importanti della primavera giallorossa, due colori che il classe 2002 si porta nel sangue.Nato a Galatinain provincia di Lecce cresce sotto l'ala protettrice di(che a Lecce ha lasciato grandi ricordi)Centrocampista di qualità, adattabile sia da trequartista che da mezzala per la duttilità e la qualità che ha nel suo destro,per la capacità innata di vedere corridoi e innescare i compagni con grande facilità.La Roma lo nota nel 2016 quando alcuni scout lo segnalano ai responsabili del settore giovanile e lo convincono a vestire un giallorosso diverso da quello salentino.per cui durante l'ultima annata, si nota un notevole aumento della propria massa muscolare. Con la Primavera di Alberto quest'anno ha all'attivo 2 gol e due assist con i giallorossi ancora imbattuti, ma è da inizio stagione che è costantemente aggregato alla prima squadra con Fonseca che credo molto nel suo talento.Anche lelo hanno notato e infatti Milanese è da sempre nel giro delle selezioni giovanili in cui ha vestito le maglie dall'Under 16 all'Under 18. Il suo pensiero più grande oggi è però la Roma che, dal 2018 quando ha firmato il primo contratto da professionista la Roma lo ha blindato sempre più di anno in anno.Un talento da non farsi scappare e che Fonseca è pronto a valorizzare. Milanese non vuole altro che un'altra chance