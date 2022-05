Ricordate Ante Coric? Il centrocampista croato non ha lasciato segnali indelebili nella sua avventura alla Roma, ma il giocatore è ancora di proprietà dei giallorossi che nella stagione che sta per finire l'hanno girato in prestito allo Zurigo. Secondo quanto racconta Teleradiostereo, Coric, che con la Roma ha ancora un anno di contratto, in Svizzera si è trovato molto bene e vorrebbe rimanere a Zurigo anche nella prossima stagione.