Una vittoria di carattere a Verona ha lanciato la Roma al quarto posto in classifica. I giallorossi viaggiano a ritmi alti e il trend rispetto all'anno scorso è opposto. La passata stagione alla 12esima giornata la squadra di Mourinho veniva sconfitta, tra le polemiche arbitrali, a Venezia. I punti in classifica era 19, quindi sei in meno rispetto ai 25 totalizzati dalla Roma.