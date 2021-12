Il primo colpo è stato praticamente definito: e’ imminente l’accordo per il passaggio didall'Arsenal alla. Operazione che si chiuderà inle parti stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli sulle cifre. Oraha due missioni da portare a termine: l’acquisto di un centrocampista centrale ( resta in pole il nome didell’Hoffenheim) e trovare una nuova collocazione ai diversi giocatori che non rientrano nei piani di Josè Mourinho. Il primo a fare le valigie sarà l’americanoche dovrà scegliere tra il Club Brugge e l’Hull City.Nelle ultime ore si è intensificato il pressing del Pisa per il centrocampista Ebrima: si può chiudere in prestito con diritto di riscatto. Napoli e Torino sono invece interessate al centrale difensivo albanese. Peré corsa a due tra il Crystal Palace e la Fiorentina, attesi sviluppi a stretto giro di posta. Porte scorrevoli alla Roma, la rivoluzione sul mercato è appena iniziata.