Abraham dove sei? La domanda che si stanno facendo tutti i tifosi della Roma è lecita. Tammy è partito con la retromarcia e nella sua carriera non aveva mai iniziato così male. Come riporta ForzaRoma.info nelle prime 13 giornate in campionato ha messo a referto solo 2 gol, entrambi su assist di Dybala. La scorsa stagione era a 3 e poi ha concluso con 17 a maggio. In Inghilterra aveva fatto molto meglio, al Chelsea nel 2019 ben 10 marcature dopo oltre metà girone d'andata. Anche prima tra Aston Villa (4), Swansea (5) e Bristol City (6) aveva fatto decisamente qualcosa in più rispetto a questa annata.