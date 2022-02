. Si sono presi a morsi la copertina di una partita, quella pareggiata in rimonta contro il Verona, che in realtà per larappresenta un passo indietro, sotto diversi punti di vista, non solo il risultato. Volpato ha frustato con il sinistro un pallone che caracollava verso di lui dopo un corner. Bove ha trovato l'unico angolino non coperto da difensori del Verona, Montipò immobile. Ma chi sono questi due talenti? Da dove arrivano?Volpato è nato a Camperdown, in Australia il 15 novembre 2003: con il gol di oggi è diventato, record strappato al compagno di squadra Afena Gyan. La Roma lo ha preso nel 2020, è un trequartista forte fisicamente, in grado di giocare anche sulla fascia destra, numero 10 del settore giovanile giallorosso. Forse anche per questoCon la Primavera quest'anno 7 gol e 4 assist in 14 presenze. L'esordio in Serie A invece contro l'Inter, una manciata di minuti.Oggi il primo gol in A, come il collega Bove. Classe 2002, quest'ultimo è cresciuto nella Boreale Don Orione, scuola calcio di Roma nord, è un centrocampista moderno, abile a ricoprire più ruoli. Ha fatto tutta la trafila di giovanili in giallorosso, dall'under 16 alla Primavera. I suoi traguardi tutti dedicati alla famiglia, "hanno fatto tanti sacrifici per me".