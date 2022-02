Da energia rinnovabile a esuberi da piazzare. La curaper ora non ha portato risultati sul campo ma sta ribaltando le gerarchie della rosa. Dopo gli addii invernali diarriva il turno dei titolari. Lo Special One per restare invoca la rivoluzione che non riguarderà più solo le riserve. Per questo sono stati congelati diversi rinnovi che qualche mese fa erano in dirittura d’arrivo. Ma sono gli stessi calciatori in questione a nutrire dubbi sulla loro permanenza.Il primo a finire sulla lista è. Il francese sta vivendo una involuzione inquietante rispetto allo scorso anno. Nelle gerarchie oggi non è più titolare e la sua media voto si è abbassata vertiginosamente.ma non ancora il mercato. Su di lui c’era il Tottenham, ma oggi gli interessi più forti sono quelli diLa Roma parte da una valutazione di 25 milioni. Il suo addio sembra inevitabile. Meno certo ma comunque possibile è quello di. Il ds che lo portò nella capitale e che ora lo vorrebbe al. Anche in questo caso la valutazione, e anche in questo caso balla il rinnovo. Attualmente Cristante guadagna circa 1,5 milioni, ne chiederebbe uno in più a stagione. E’ già tutto fatto invece per l’adeguamento di Mancini, nonostante le ultime prestazioni. Il difensore guadagnerà 3,5 milioni a stagione, uno stipendio che lo metterebbe “al riparo” da offerte future. Diverso il discorso perche quei soldi li guadagna già ma che potrebbe partire di nuovo. Il Faraone, col contratto in scadenza 2023,A giugno anche per lui si riapriranno le porte in uscita di Trigoria. Difficile per avventure esotiche in stile Cina, ma la Roma potrebbe liberarlo anche gratis visto che è arrivato a parametro zero un anno fa. Cedibili a buon mercato restano poiDubbi pure su Karsdorp mentre persi dovrà discutere un rinnovo che lo metta al riparo dalla corte Juventus. Ma su questo Pinto è stato chiaro: “Nessuno può garantirlo”.