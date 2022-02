. La Roma ha intenzione di chiedere chiarimenti alla Federcalcio sul perché una sua tesserata abbia rilasciato dichiarazioni così poco pertinenti alla situazione del 22. La tesserata in questione è il ct della nazionale femminile Bertolini ("Va educato e aiutato", ha detto a 90° minuto). Inoltre, secondo la società, non è la prima volta che membri dello staff tecnico abbiano avuto uscite poco gradite: da Trigoria, infatti, si sottolinea con irritazione come la scorsa settimana fosse stato il professor Ferretti, con le sue parole su Leonardo Spinazzola, a provocare malumore.