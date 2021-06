Dopo oltre 20 anni di attività, chiude i battenti il canale tematico della Roma. La decisione della famiglia Friedkin arriva al termine del contratto sottoscritto con Sky per la diffusione di Roma TV sulla piattaforma satellitare. Il canale del club giallorosso aveva inaugurato le sue trasmissioni nel 2000, nella stagione che si sarebbe poi conclusa con la vittoria del terzo scudetto nella storia della società capitolina.



La Roma fa sapere che la maggior parte della redazione sarà ricollocata per lo sviluppo dei contenuti da mettere a disposizione sul web, una scelta in linea con quanto fatto negli scorsi anni anche dalla Juventus. Ancora incerto invece il destino della radio ufficiale della Roma, ma la sensazione è che la famiglia Friedkin abbia deciso di cambiare passo a livello comunicativo.