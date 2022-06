La Conference giocata in maniera quasi perfetta e una crescita tangibile con Mourinho. Ora occhi della Premier League sono anche su Roger Ibanez acquistato nel gennaio 2020 dall’Atalanta per 8 milioni più bonus. La Roma potrebbe guadarci più del triplo. Il Newcastle, infatti, ha mostrato un primo, concreto interesse per Ibanez. Pinto non lo ritiene uno degli incedibili ma ha fissato un prezzo alto: 30 milioni. Su Ibanez c’è da tempo l’occhio vigile di Conte al Tottenham.



SOSTITUTI - Ibanez ha il contratto in scadenza 2025, ha giocato l’85% delle partite della passata stagione e ha un curriculum d’infortuni praticamente illibati. Tutte componenti forti da parte della Roma che in caso di partenza dovrebbe tornare anche sul mercato difensori. In pole c’è sempre Senesi del Feyenoord che costa la metà di Ibanez, piace anche Theate del Bologna.