Passata la sbornia per la Conference molti giocatori dellasi interrogano sul futuro. Tra questi c’èche nelle gerarchie di Mourinho si è visto sorpassato durante la stagione anche dal giovaneIl Faraone è risultato comunque determinante in alcune partite chiave (vedi Napoli) ma vorrebbe maggior spazio. La Roma non può garantirglielo e non lo ritiene un giocatore incedibile. Lanon consentono molto margine di trattativa. El Shaarawy vorrebbe restare in Italia dove da alcune settimane lo monitorache ne apprezza molto la duttilità tattica. L’attaccante gradisce molto la meta ma sa che dovrà rinunciare a qualcosa sullo stipendio.In seconda fila c’è il. ElSha si è incontrato a Ibiza con Galliani. Una cena tra vecchi amici, ma pure l’occasione per provare un riavvicinamento. Anche in questo caso il pesante stipendio di Stephan pesa non poco. Decisamente più alla portata, sia per Atalanta che per il Monza, il valore del cartellino. Vista la scadenza vicina e la possibilità di fare plusvalenza secca della Roma (che ha ripreso a zero l’attaccante un anno e mezzo fa dalla Cina)un giocatore che in Serie A può ancora fare la differenza. L’esplosione di Zalewski, il ritorno die l’arrivo di Solbakken e quello probabile di un altro attaccante d’altronde sono elementi da non sottovalutare in casa Roma.