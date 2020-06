La Roma sogna un altro colpo a parametro zero dopo Pedro. ​Il club giallorosso, infatti, ci sta provando per Edinson Cavani. Il bomber uruguaiano, che non prolungherà il suo contratto con il PSG in scadenza il 30 giugno 2020. Almeno sono le notizie che arrivano dall'Uruguay. Come riporta il noto giornalista Gonzalo Ronchi su Twitter, infatti, la Roma avrebbe fatto una proposta ufficiale importante a Edinson Cavani, che starebbe analizzando l’offerta. Quella giallorossa, al momento, sarebbe la più ‘forte’ a livello economico arrivata all’attaccante dall’Europa.



ADDIO PSG - Oggi l’allenatore del PSG Thomas Tuchel ha ufficializzato l’addio immediato dell’uruguaiano: “Le cose non sono semplici e questa situazione è piuttosto bizzarra. Cavani ci mancherà molto, oltre a Meunier e Kouassi. .L’ex Napoli non firmerà neanche il mini-rinnovo per disputare la Champions League con la maglia dei parigini, già campioni di Francia dopo lo stop ufficiale del campionato. In tanti in Europa sono pronti a investire su Cavani nonostante i 33 anni. Atletico Madrid, Juventus e Inter sono alcune delle squadre accostate a più riprese, ma secondo i media uruguyani ci sarebbe anche la Roma.