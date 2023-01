Zaniolo apre al Bournemouth. Sfumato il Milan e con la Roma che ormai lo ritiene quasi un corpo estraneo per il numero 22 resta solo la pista che porta al club inglese pronto a mettere sul piatto uno stipendio da 5 milioni dopo aver presentato l'offerta da 35 milioni bonus compresi (e 10% di rivendita) alla Roma. Offerta ovviamente accettata.



C'è solo da convincere Zaniolo restio a trasferirsi in una squadra che lotta per la retrocessione in Premier, ma consapevole che le porte aperte altrove sono praticamente zero. Nella giornata di oggi i dirigenti del Bournemouth saranno nella capitale per parlare con l'entourage di Zaniolo e convincerli della bontà di un progetto di rilancio reciproco. Ma anche dell'offerta economica che Nicolò vorrebbe più alta.