Fuori la seconda, o meglio scatto per la vetta. Fraa partire dalle 18.55 allo Stadio Olimpico andrà in scena la terza gara del girone A diche vede le due formazioni appaiate in vetta a quota 4 punti. Con una vittoria il margine per il passaggio del turno potrebbe farsi importante e per questo Fonseca non vuole lasciare niente al caso e farà soltanto un mini-turnover anche per rimediare al brutto pareggio per 0-0 ottenuto contro il CSKA Sofia nell'ultimo turno.(3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Villar, Mkhitaryan; Borja Mayoral.(4-1-3-2): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban; Deac, Itu, Dojovic; Rondom, Debeljuh