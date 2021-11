L'esplosione diin casaha fatto passare sottotraccia le due partite consecutive passate completamente in panchina o quasi diche, dopo aver dato forfait al doppio impegno della Nazionale Italiana per un problema al polpaccio è partito fra le riserve subentrando soltanto a 13 minuti dalla fine contro il Venezia ed è rimasto in panchina per tutti i 90 e passa minuti della gara contro il Genoa decisa dalla stellina ghanese e dalla sua doppietta.L'allenatore portoghese puntava e punta ancora tantissimo su Zaniolo, ma negli ultimi giorniMou ha abbandonato il toni accondiscendenti e di attesa e, al contrario, lo ha convocato in privato per un colloquio che sapeva di strigliata.oltre a Felix-Afena ha ritrovato lucidità e pericolosità anche Mkhitaryan.per quel cambio di passo che tutti aspettano da quando l'esterno è tornato dal duplice e gravissimo infortunio. Quest'anno ha all'attivo 0 gol e 0 assist fra campionato e Conference League.Troppo poco per uno con il suo talento.