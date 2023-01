Un colpo per Mourinho. In senso buono. Nel penultimo giorno di mercato la Roma trova l'accordo con il Leeds per Diego Llorente, difensore classe 1993. Il giocatore potrebbe arrivare stasera a Roma e si trasferirà nella capitale in prestito oneroso con diritto di riscatto sui 10 milioni. L'arrivo di Diego Llorente - che a dicembre ha rinnovato con il Leeds - sblocca l'uscita di Matias Viña verso il Bournemouth,



CHI E' - Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili del Real Madrid, Llorente ha anche esordito in prima squadra nel 2013 con i Blancos. Poi il prestito al Rayo Vallecano e al Malaga, prima del trasferimento a titolo definitivo alla Real Sociedad nel 2017. Nel 2020 è passato al Leeds United, adesso per lui una nuova esperienza in Italia con la Roma.