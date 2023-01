Il colpo in canna del dopo Zaniolo fa rumore. La Roma, infatti, avrebbe bloccato Ziyech in uscita dal Chelsea dopo i tanti arrivi nel reparto offensivo. Un affare avviato a titolo definitivo sulla base di 20 milioni. Il marocchino, già vicino in passato, ha dato il suo assenso a lavorare con Mourinho. Prima ovviamente c’è da risolvere la grana Zaniolo, ormai ai margini dopo il rifiuto della convocazione per la gara di oggi con lo Spezia. Sul numero 22 è forte il pressing del Tottenham disposto per ora solo al prestito con riscatto vincolato. Ma il giocatore e’ stato offerto anche a Manchester United e Psg. L’alternativa a Ziyech, seguito anche dal Milan, resta Deulofeu dell’Udinese.