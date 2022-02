Scoperta, nascosta in un deposito a Montecitorio nientepopodimeno che, l’iconico quadro di, dopo le analisi sul quale è stato riscontrato che il dipinto è del ‘500, proviene dalla collezione Torlonia, e con una radiografia ai raggi infrarossi è stato scoperto che. Inizialmente, la copia era stata attribuita al pittore Bernardino Luini della Scuola rinascimentale lombarda, ma dopo l’intervento di restauro del 2019 i tratti raffigurati avevano fatto sorgere dei dubbi sul suo artista poiché apparivano molto simili alla pittura e alle tecniche di Leonardo da Vinci.A rafforzare questa ipotesi, come riportato da Repubblica, sono stati anche gli studiosi, che nel catalogo della mostra romana del 2019 su "Leonardo a Roma, influenza ed eredità", hanno speso ben nove pagine a raccontare storia e qualità della "Gioconda Torlonia", definendola un dipinto il cui pentimento è incongruo con una copia, a partire proprio dalla tecnica pittorica, le cui caratteristiche non possono che essere attribuibili a Leonardo stesso. Non sono mancate, naturalmente, deduzioni avverse. Il funzionario storico dell’arte, Alessandro Cosma, pur concordando la precisione dei dettagli, riportati dai Forcellino, questi li ha definiti comunque “semplificati e irrigiditi”, confermando comunque una datazione alla prima metà del XVI secolo. Lo studioso Claudio, pur rispettando la visione dei Forcellino, si mostra scettico sulla qualità del dipinto, definendolo di media qualità che non sembra denotare l’eccelsa mano di Leonardo.