Tra le nuove figure dirigenziali della prossima Roma di Friedkin spunta a sorpresa il nome di Fabio Capello: l'ex tecnico potrebbe ricoprire il ruolo di direttore tecnico. Lo riporta l'edizione odierna di Leggo, che lascia intendere come il prossimo insediamento dell'uomo forte del gruppo Toyota negli Stati Uniti possa portare a una rivoluzione nei vertici societari, anche nell'area sportiva attualmente gestita da Gianluca Petrachi.



La volontà di Friedkin è quella di non privarsi dei pezzi pregiati della rosa giallorossa, in primis di talenti italiani come Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo.