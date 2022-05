(35 di campionato, 2 di Coppa Italia e 13 di Conference League)(ottavo in campionato)(stessi punti della Lazio).Il Bologna, dopo il successo ai danni dell'Inter, porta a casa con personalità (e qualche sbavatura di troppo in fase offensiva: Rui Patricio sempre attento) un altro punto di prestigio (sesto pareggio lontano dall'Emilia). Gara ricca di episodi, di situazioni da gol ma, alla fine, con le reti inviolate. Partita non bella sotto il profilo della qualità, ma carica di intensità., così come l'infortunato Mkhitaryan e lo squalificato Sergio Oliveira.Gli esterni bassi sono Maitland Niles e El Shaarawy; Kumbulla è il terzo centrale di difesa. Cristante fa coppia in mezzo al campo con Veretout. Modulo: 3-4-2-1. Il Bologna (3-5-2) lascia in panchina De Silvestri, Barrow e Svanberg, dentro ci sono Kasius, Soriano e Bonifazi.In casa bolognese, centrocampo sostanzioso e gioco più ragionato e quasi esclusivamente finalizzato a mettere in moto Arnautovic, riferimento mobile centrale. Efficace Skorupski su Zaniolo e Carles Perez, bravo Rui Patricio su Orsolini (in posizione sospetta, però). Zero reti, all'intervallo.Nel Bologna dentro Barrow (colpirà un legno con un tiro da fuori area) e De Silvestri, fuori Orsolini e Kasius.dopo aver cambiato altri due giocatori (dentro Theate e Aebischer, fuori Bonifazi e Soriano). Attento Rui Patricio su un colpo di testa di De Silvestri da due passi, quindi mezze occasioni finali non sfruttate da entrambe le parti. E ancora zero gol.(ore 21)Troppo importante, del resto, la semifinale di ritorno di Conference League per non pensare - in questo momento - prima all'Europa e poi al campionato.Va ricordato, comunque, che per eliminare il Leicester la Roma giovedì dovrà obbligatoriamente vincere la partita (con qualsiasi tipo di scarto) e che, quindi, non sarà una passeggiata di salute contro un avversario che, in Premier, oggi ha beccato tre gol in casa del Tottenham dopo essersi presentato praticamente con le seconde linee. Come dire che sia Mou che Brendan Rodgers, tecnico delle Foxes, hanno inquadrato in maniera chiara il loro reale obiettivo.Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles (13’ s.t. Karsdorp), Veretout (32’ s.t. Shomurodov), Cristante, El Shaarawy (14’ s.t. Zalewski); Carles Perez (14’ s.t. Pellegrini), Felix Arena (14’ s.t. Abraham); Zaniolo. All. MourinhoBologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi (37’ s.t. Theate); Kasius (17’ s.t. De Silvestri), Dominguez (24’ Svanberg), Schouten, Soriano (37’ s.t. Aebischer), Hickey; Orsolini (17’ s.t. Barrow), Arnautovic. All. TanjgaArbitro: Fabbri di RavennaAmmoniti: 41’ p.t. Medel (B)