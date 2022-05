: decisivo nel finale di partita sul colpo di testa di De Silvestri da due passi, il portiere portoghese ha un riflesso pazzesco. Anche nel primo tempo, quando è chiamato in causa, si fa sempre trovare pronto.nel primo tempo concede, in un paio di occasioni, un po’ troppo spazio agli attaccanti avversari nella zona che dovrebbe coprire. Cresce nella ripresa.rischia molto a inizio secondo tempo quando si fa superare da Orsolini che è poi ferma usando il fisico e trattenendolo un po’ per la maglia. Fabbri, per sua fortuna, lascia correre. Prestazione sufficiente la sua.viene superato una sola volta in tutta la partita, quando con la sua scivolata va addirittura oltre il pallone. Ma la sua prestazione difensiva è buona.: in campionato, prima di oggi, era reduce da otto panchine consecutive. Contro il Bologna Mourinho decide di concedere un po’ di riposo a Karsdorp e risolvere il terzino inglese che risponde con una buona prestazione: tante sgroppate sulla destra e qualche cross insidioso.(Dal 13’ s.t.: non riesce a incidere sulla destra come Mourinho sperava): tocca molti palloni e viene spesso coinvolto dai compagni di squadra. Viene richiamato in panchina solamente nel finale, quando Mourinho decide di alzare il baricentro e inserire un’altra punta come Shomurodov.(Dal 32’ s.t.: gran prestazione in fase di non possesso da parte del numero 4 giallorosso che recupera un gran numero di palloni in mezzo al campo riuscendo quindi spesso a far ripartire la sua Roma.si accende solamente a tratti, quando fa dà l’impressione di poter creare insidie alla difesa avversaria ma gli manca la continuità nel corso della gara. Potrebbe fare molto di più rispetto a quello che fa vedere questa sera.(Dal 14’ s.t.non entra bene e gestisce male alcuni palloni)dalla stessa mattonella da cui aveva segnato alla Salernitana prova in un paio di occasioni a far male anche al Bologna ma trova sempre l’attenta risposta di Skorupski a negargli il gol. Dopo un abbia di gara un po’ in ombra, cresce con il passare dei minuti.(Dal 14’ s.t.è autore di alcune buone giocate e nel recupero sfiora il gran gol con una bella conclusione dal limite. Al 95’ è protagonista nella propria area di rigore quando intercetta un pallone insidioso)ha vita difficile contro Soumaro, che non si fa certo pregare nell’usare anche le cattive per fermare il numero 64 della Roma (e spesso ci riesce). Quando ha la palla tra i piedi non sempre fa la cosa giusta.(Dal 14’ s.t.: riceve pochi palloni giocabili nell’area avversaria ma riesce comunque a rendersi pericoloso).inizia la partita da punta centrale. Non è il suo ruolo naturale, e si vede, ma lo interpreta comunque bene. Nel primo tempo ha anche una buona occasione per sbloccare il risultato ma è bravissimo Skorupski a respingere la sua conclusione.opta per un largo turnover in vista della semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester. Forse qualche cambio di troppo e la sua Roma non riesce ad andare oltre allo 0-0 con il Bologna.