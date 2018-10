Herrera non rinnoverà con il Porto, la richiesta di circa tre milioni di euro a stagione non è stata presa in considerazione dal presidente del club lusitano che ora dovrà decidere se venderlo a gennaio – la Roma potrebbe fare un’offerta – oppure se lasciarlo andare a parametro zero a giugno. Dei discorsi di mercato non se ne vuole occupare il tecnico dei Dragoes Sérgio Conceição che però dice amaramente: “L’anno scorso è successa la stessa cosa con un altro giocatore (Marcano, finito poi alla Roma, ndr). Il presidente Pinto da Costa è sovrano: accettiamo e non commentiamo le sue decisioni”.