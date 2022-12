l mercato invernale è alle porte, ma Pinto inizia a muoversi anche per quello estivo. Il gm ha chiesto informazioni per Samardzic. Tedesco classe 2002 dell'Udinese. Il giocatore non piace solo alla Roma, anche a Napoli e Milan hanno messo gli occhi sull'ex Lipsia. La sua valutazione è già schizzata a 25 milioni e Pozzo sogna un'altra grande plusvalenza.