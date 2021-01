Un duro confronto durato quasi un’ora per chiedere a gran voce il reintegro di Gianluca Gombar, il giovane team manager licenziato ieri dai Friedkin dopo il pasticcio dei 6 cambi andato in scena martedì in coppa Italia con Lo Spezia. Una misura ritenuta non giusta dalla squadra. Dzeko e Pellegrini si sono così presentati da Fonseca e chiedendo al tecnico di far tornare il team manager che ieri sera ha salutato tutto lo staff e ha lasciato Trigoria, perché ritenuto solo uno dei responsabili del grave errore commesso contro lo Spezia. Secondo i giocatori ci sono diversi colpevoli della vicenda e non è giusto che a pagare sia solo Gombar. I toni sono diventati aspri anche perché i giocatori chiedevano spiegazioni sul comportamento del resto dello staff di Fonseca in quel momento. La richiesta ha portato a un nulla di fatto.