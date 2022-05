Non capisco perché la finale ditraassegni, come dicono molti, non un nuovo trofeo internazionale voluto dall’Uefa, ma una Coppa di serie C.la Coppa dei Campioni, poi diventata Champions League; la Coppa UEFA, poi diventata Europa League e la Coppa delle Coppe, nata nel 1960-61 e vinta dalla Fiorentina, salutata nel 1998-99 con il successo della Lazio.Di diverso, rispetto alla Coppa delle Coppe, c’è che quella era accessibile ai club che avessero vinto la coppa nazionale, mentre a questa si partecipa se si arriva dietro a quelli che vanno in Europa League. Tuttavia la Conference è più lunga e più complessa della Coppa delle Coppe.. Forse, per questa ragione, quella vittoria o le altre sei delle squadre italiane (Fiorentina, Milan dire volte, Juventus, Sampdoria e Parma) vengono derubricate a successi minori?Mi pare di no. Non sarebbe né giusto, né vero. Che poi la Conference abbia meno fascino e prestigio della Champions o dell’Europa è accertato, anche se gli avversari incontrati fin qua dalla Roma (cito il Leicester dalla Premier) o non incontrati perché sono stati esclusi (cito il Tottenham che, comunque, era secondo nel girone e aveva perso con un avversario sloveno, il Mura) sono assai diversi da quelli che vengono definiti comprimari.Fatta questa doverosa premessa sul reale valore della Conference,, dei loro calciatori poco o per nulla conosciuti, del loro pressing alto e fresco, dell’imprevedibilità dei loro attaccanti. Come ho già avuto modo di dire a Sky,, però temo che i giallorossi siano più stanchi degli olandesi e, soprattutto, che vivano queste ore di vigilia consumandosi nell’attesa.. Presa d’assalto dai tifosi romanisti, l’amata (da me) capitale albanese (ci ho vissuto quasi due anni) sta celebrando i fasti di una nottata che si vorrebbe tramandare. Mi chiedo: non è che in questo eccesso di energia, sicuramente mentale, anche i calciatori ci stanno rimettendo in concentrazione?Troppi sono i pensieri che passano nella testa di chi si interroga su cosa accadrà.. Anche in questo caso mi chiedo: può Mourinho vincere sempre? E questa Roma è la squadra con cui vincere ancora?. Soprattutto perché non hanno mai potuto contare su(l’esterno più forte di tutta la serie A prima dell’infortunio agli Europei con la Nazionale),è stato più fuori che dentro e il centrocampo, senza, come nel ritorno contro il Leicester, è possente, ma mediocre. Davanti c’èche è un giocatore formidabile, ma dal quale Mourinho vuole di più. Non necessariamente più gol, ma più adesione alla partita, più attenzione ai dettagli, più continuità nei 90’. Leggo e sento che Mkhitaryan vorrebbe e dovrebbe giocare, così come. Me lo auguro vivamente perché senza di loro, comunque non al meglio, difesa e trequarti perderebbero sicurezza e smalto.La Roma, dunque, non è favorita, ma solo una finalista che è arrivata in fondo grazie a tanto impegno e sacrificio.. Ha giocato meno in campionato e ha goduto di una pausa rigenerante prima di volare a Tirana.. Comunque vada, ci sarà da perdere: o zero titoli o una coppa di latta.