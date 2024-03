Roma, contatti con François Modesto prima della gara col Monza: il retroscena

Due chiacchiere con un vecchio amico possono diventare un'occasione di mercato con vista sulla prossima stagione. Dopo l'addio di Tiago Pinto la Roma è a caccia di un nuovo uomo mercato, e la sfida di oggi contro il Monza è l'occasione per capire se ci sono margini per portare in giallorosso François Modesto. Nello specifico, nel pre partita il CEO della Roma Lina Souloukou ha avuto un colloquio con il dirigente del Monza.



MODESTO E SOULOUKOU - A raccontare il retroscena è il Corriere dello Sport, che racconta un lungo dialogo tra i due che avevano già lavorato insieme ai tempi dell'Olympiakos. Quello di Modesto è il nome preferito dalla Souloukou che ha già proposto il suo profilo a Dan Friedkin come nuovo direttore sportivo. Se il rpesidente della Roma dovesse convincersi di affondare il colpo, il Corriere sostiene che da parte del Monza ci sarebbe il via libera a far partire l'ex difensore.



CHI E' MODESTO - Da giocatore François Modesto ha fatto una discreta carriera tra Bastia, Monaco e Olympiakos, giocando anche cinque anni in Italia totalizzando più di 150 presenze tra Serie A e B. Dopo essersi ritirato dal calcio giocato, dal 2016 ha inziato la carriera da dirigente diventando prima direttore sportivo dell'Olympiakos, poi collaboratore di mercato del Nottingham Forrest. Dal giugno 2022 è direttore dell'area tecnica del Monza.