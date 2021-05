La Roma sta valutando diversi nomi per la panchina della prossima stagione. La famiglia Friedkin non ha mandato giù il brutto ko di Fonseca contro il Manchester United ma si stava muovendo già da tempo per cambiare allenatore: secondo il Tempo, qualche mese fa sono andati a conoscere Rangnick che ha sfiorato il Milan, a ottobre hanno avuto contatti con Allegri ed era spuntata anche l'idea Nagelsmann. Il favorito? Maurizio Sarri col quale ci sono contatti costanti attraverso il suo agente.