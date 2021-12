Nella squadra di Thiago Motta, assai studiata, spicca anche un giocatore che già dall’estate scorsa è seguito dal general manager giallorosso. E' Giulio Maggiore, 23 anni, professione centrocampista, valore di mercato intorno agli 8 milioni, e contratto in scadenza nel 2023. Contatti ci saranno anche in questo week end. In mediana, però, la concorrenza è tanta e nobile: dall’austriaco Grillitsch dell’Hoffenheim e il francese Tolisso del Bayern Monaco, entrambi svincolati a giugno e quindi a prezzi di cartellino abbordabili. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.