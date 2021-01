Il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma prende sempre più forma. Il ricongiungimento era sfumato ad ottobre per ragioni economiche, ma ora è di nuovo possibile: come riferito da Il Corriere dello Sport, nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'esterno della Nazionale e Paulo Fonseca, che ha chiesto a Tiago Pinto di riportare il Faraone a Trigoria. Il fratello-manager Manuel è in Cina per provare a liberare El Shaarawy dallo Shanghai Shenhua, se i giallorossi riusciranno a sfoltire l'organico l'affare può decollare.