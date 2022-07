La Roma spinge per l'acquisto di un difensore centrale da regalare a José Mourinho e che completi il reparto arretrato che l'allenatore portoghese vorrebbe a 3, ma che oggi conta soltanto 4 centrali disponibili più il jolly Cristante. Per questo il direttore sportivo Tiago Pinto ha avviato diversi colloqui con numerosi centrali che siano giovani e di grande prospettiva. Fra questi c'è stato Natan, brasiliano del Bragantino, per cui però l'affare si è arenato.



CONTATTO UFFICIALE CON ZAGADOU - E fra i giocatori che sono stati proposti in questi giorni c'è stato anche Dan-Axel Zagadou, centrale ex-Borussia Dortmund rimasto svincolato al termine della stagione. Un colloquio ufficiale con gli agenti c'è già stato e lui si è detto disposto a sposare il progetto della Roma anche partendo alle spalle del trio Ibanez-Smalling-Mancini.



I DUBBI DELLA ROMA - La Roma dal canto suo ha incassato il sì del giocatore, ma non ha al momento presentato un'offerta ufficiale perché sta valutando anche altri profili. Inoltre ci sono diversi dubbi legati soprattutto alla tenuta del giocatore che in passato ha avuto diversi problemi fisici.