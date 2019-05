Emergono nuove risposte diai tifosi: "​Io qui non resto. Ma non ve la prendete con noi, decide tutto testa bianca che sta a Londra e quell’altro che sta a Boston​". Anche Massara ha confermato: "​".Sono terminati i colloqui tra Massara, Ranieri e De Rossi con i tifosi. Fischi e urla per il primo, applausi per gli altri due. E' stato un confronto duro ma assolutamente non violentoIntorno alle 16 De Rossi, Ranieri e Massara sono usciti a parlare coi tifosi​ per cercare di mettere fine alla contestazione. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il centrocampista classe 1983 ha detto ai tifosi:Non si ferma la contestazione dei tifosi della Roma nei confronti del club. Come raccolto da Calciomercato.com , dopo gli striscioni della notte, circa un centinaio di ultras sono arrivati ai cancelli di Trigoria, centro sportivo giallorosso, hanno esposto un altro uno striscione contro la società (". Sotto accusa la gestione del club, soprattutto dal punto di vista sportivo, e di De Rossi, scaricato troppo frettolosamente.