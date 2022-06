Sarà addio per Veretout, Villar, Darboe e Diawara. Nella short list dei centrocampisti, in cima alla preferenze c’è Davide Frattesi, espressamente richiesto da José Mourinho, con qualche telefonata che da Trigoria è già partita.Commenta per primoSarebbe un acquisto utile anche in ottica liste Uefa. Tiago Pinto non ha perso tempo e ha formulato un’offerta ufficiale al club neroverde: 15 milioni di euro, sconto del 30% compreso, per anticipare le concorrenti. Il Sassuolo valuta Frattesi 25 milioni di euro, troppo secondo la società giallorossa, che ora attende possibili sviluppi