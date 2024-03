Roma: continuità europea negli ultimi quattro anni

Dopo il 4-0 dell'andata contro il Brighton la Roma è uscita sconfitta per 1-0 nel match di ritorno con la rete di Welbeck. I giallorossi si sono quindi qualificati ai quarti di finale di Europa League, dando continuità al processo di crescita in Europa, e sono in attesa di scoprire quale squadra dovranno fronteggiare ai quarti di finale. Alle 13 ci sarà infatti il sorteggio. Negli ultimi anni il raggiungimento dei quarti non è una novità per i giallorossi.



I DETTAGLI- Infatti la Roma ha raggiunto i quarti di finale di una delle maggiori competizioni europee per la quarta stagione consecutiva: è la prima volta nella propria storia (Opta). Lo scorso anno hanno raggiunto la finale di Europa League, persa poi ai rigori contro il Siviglia.