Henrikh Mkhitaryan è destinato a prolungare il contratto con la Roma oltre il giugno del 2021, quando è fissata la scandenza dell'attuale accordo. Come si legge sul Corriere dello Sport, negli accordi stipulati l'estate scorsa sotto la regia di Mino Raiola che ha strappato una commissione multimilionaria per convincere l'Arsenal a risolvere gratuitamente il contratto con un anno d'anticipo, è previsto che la Roma possa far valere l'opzione per il rinnovo automatico fino al 2022 ma che poi debba essere il calciatore ad approvare la decisione.



Per giocare nella Roma, Mkhitaryan ha rinunciato a una parte dello stipendio (circa 5 milioni netti) che percepiva a Londra. Ha una parte fissa dell'ingaggio "bassa", intorno ai 2,5 milioni, ma ha tanti bonus. Alcuni sono facili da raggiungere, altri un po’ meno: al decimo gol, ecco un milione; al decimo assist, eccone un altro.