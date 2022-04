A partire dalle semifinale Conference League ci sarà una grande novità. Come riporta il Corriere dello Sport, dalle semifinali della nuova competizione europea ci sarà l’introduzione del VAR. La UEFA ha deciso di anticipare di un turno l’utilizzo del sistema di video assistenza che sarebbe dovuto essere presente solo per la finale che andrà in scena a Tirana. Buone notizie, quindi, per le gare tra Leicester e Roma.