Si rivede anche la Roma, che torna in campo sfidando il suo ex allenatore Ranieri nella gara interna contro la Sampdoria, impegnata nella lotta salvezza. I giallorossi sperano di ridurre la distanza dall’Atalanta e secondo i bookie, la vittoria è in discesa, a 1.50, per il successo dei doriani si sale a 6.00, a 4.50 il segno X. 9 scommettitori su 10 hanno puntato sui capitolini. Fonseca si affida a Dzeko, in gol a 2.50, mentre Ranieri spera di recuperare Quagliarella, proposto marcatore a 4.00. Occhio a Kolarov, che potrebbe segnare in una delle sue specialità, la punizione diretta: opzione data a 12.00.