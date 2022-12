I giocatori della Roma, rientrati dal ritiro in Portogallo, beneficeranno di tre giorni di riposo concessi da Mourinho per trascorrere le feste in famiglia. Gli allenamenti riprenderanno da lunedì per preparare la ripresa del campionato, fissata il 4 gennaio all’Olimpico, ore 16:30, contro il Bologna. Prima ci sarà un’altra amichevole, che si giocherà il 30 a Trigoria, contro la Viterbese, (girone C della serie C). La partita è stata annunciata sul profilo Instagram ufficiale della formazione gialloblù, e si disputerà a porte chiuse, come era già capitato in passato per altre amichevoli.