Secondo quanto riportato da Il Messaggero sono tre i club che si sono interessati con la Roma per Jordan Veretout. Il primo è stato il Milan, oggi più lontano, poi il Marsiglia, che resta in pole position per acquistarlo, e infine c'è la Juventus che dopo il ko di Pogba si sta guardando attorno. A tutti i club Tiago Pinto ha ribadito che il giocatore può partire, ma che servirà un'offerta da almeno 12 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo.