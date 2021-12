Dopo 6 mesi da fuori rosa, Davide Santon potrebbe lasciare la Roma a gennaio e trovare una sistemazione. Non mancano le offerte per il terzino giallorosso epurato da Mourinho. Altre due richieste si aggiungono a quelle di Torino, Cagliari e dei turchi del Fatih Karagumruk, squadra in cui militano gli ex giallorossi Borini, Bertolacci e Zukanovic oltre a una nutrita colonia di ex Serie A (Viviano, Biglia e Karamoh). Si sono fatte avanti, infatti, anche Galatasaray e PAOK Salonicco. Stando alle ultime indiscrezioni il giocatore è stato offerto anche alla Lazio, ma il ds Tare avrebbe risposto negativamente.