La maledizione del post Petrachi continua. Dopo aver chiuso la porta in faccia a Campos (per problemi legati alla residenza del portoghese) Friedkin continua la ricerca del direttore sportivo. Una figura che a Trigoria manca da giugno ma che non viene considerata prioritaria da una proprietà fortemente accentratrice. Il presidente ha in agenda nuovi incontri prima di tornare negli Usa per le vacanze di Natale.



NOMI - In Germania timidi contatti con Krösche del Lipsia ed Eberl del Mönchengladbach mentre più avanzati sarebbero i colloqui con Arnesen del Feyenoord come riporta Leggo. Visto il mercato aC'èlle porte e il legame già consolidato con alcuni procuratori però non è escluso l’arrivo di un semplice talent scout che possa lavorare solo sul campo lasciando le incombenze societarie a Ryan Friedkin, Scalera e Fienga (ricevuto da Papa Francesco).