Cosa c'era dietro lo sfogo di Edin Dzeko dopo il Siviglia? Come riporta La Gazzetta dello Sport, le parole del capitano subito dopo il Siviglia sono state durissime, erano rivolte a se stesso, a Fonseca e ai compagni, ma in parte anche alla società. Dzeko chiede, all’alba della sua sesta stagione nella Roma, una squadra competitiva e giocatori all’altezza. Lo vuole per se stesso e per la piazza. Edin è destinato a restare a Roma e la sua cessione non rientra nei piani del club. Se poi arrivasse un’offerta da, almeno, venti milioni, e il giocatore fosse interessato, la società ascolterebbe, ma ora non ci sono dubbi che si ripartirà da lui per il quotidiano.