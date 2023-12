Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile arrivo dialla Roma. L'avventura all'Union Berlino non sta andando come sperava, in Germania non sta trovando molto spazio e i giallorossi sono in cerca di un difensore centrale per rinforzare il reparto. Un matrimonio che avrebbe accontentato tutti, ma ci sono stati alcuni fattori che - per ora - frenano l'arrivo del difensore in giallorosso.- Partiamo dalla richiesta di Mourinho: considerando che N'Dicka andrà in Coppa d'Africa e Smalling ancora ko (occhio, perché con la Juve sono diffidati sia Mancini che Cristante),. Per questo, nonostante il difensore sarebbe pronto ad abbassarsi lo stipendio la Roma non è mai stata convinta di affondare il colpo per Bonucci.- Intanto Leo continua a guararsi intorno per trovare una soluzione per tornare in Serie A, l'obiettivo ben focalizzato nella testa del giocatore è quello di andare all'Europeo prima di chiudere la carriera.. Così l'agente del giocatore si è messo a lavoro per trovargli il progetto migliore dove rilanciarsi. Al momento, però, la Roma fa muro.