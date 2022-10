Due gol in campionato e tanti passi falsi. Come riporta il Messaggero è crisi nera per Tammy Abraham. L'inglese Era riuscito a ritrovare la fiducia di Southgate, ma nelle ultime partite di Nations League è rimasto in panchina. Ora con le recenti prestazione rischia addirittura di scivolare fuori dai convocati a un mese dal Mondiale. C’è un dato, pero, oltre quello degli xG (4,8), che lascia ben sperare: anche lo scorso anno all’11a giornata era a quota 2 in campionato. Il tempo stringe: Mou e alla Roma serve il vero Tammy.