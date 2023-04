Le parole di Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Torino. "Sapevamo che era fondamentale per noi oggi, era troppo importante vincere. Quando non prendiamo gol e' sempre più facile vincere, quando difendiamo bene abbiamo le nostre possibilità di portare a casa la partita. Ora mi aspetto un Feyenoord forte, sono più forti dello scorso anno. Dobbiamo stare tra i primi quattro in campionato e andare avanti in Europa".