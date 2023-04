José Mourinho, raggiunto da DAZN prima di Torino-Roma, ha presentato i temi della partita: "Speriamo di continuare in Europa League, di aver il problema di non avere tempo per lavorare, però sì non abbiamo giocatori squalificati come la settimana scorsa, non abbiamo infortunati a parte Karsdorp. Sarà una partita difficile, ma penso e spero che siamo preparati".



Davanti manca il centravanti fisico, per quale motivo?

"È un'opzione, l'abbiamo già fatto in qualche partita, l'importante è una squadra che sa quello che deve fare".