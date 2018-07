Bryan Cristante, centrocampista della Roma, parla a Roma Tv della sua scelta di vestire la maglia giallorossa: "Ho scelto Roma per la sua storia e perché ha un bel progetto, un bell’allenatore ed è ciò che mi piace di più. L’anno scorso ho realizzato 12 gol, è stata un’ottima stagione in fase realizzativa. Speriamo di ripeterci quest’anno. Il gol più bello della scorsa stagione? Quello alla Juventus. Un pareggio con la Juve nei minuti finali è sempre bello.” Parla anche degli obiettivi personali e della Nazionale: “Fare il meglio possibile, cercare di ripetersi a livello realizzativo come l’anno scorso e giocare più partite possibili. La Nazionale è importante per qualsiasi giocatore. Si rappresenta tutto un Paese, bisogna essere orgogliosi di andarci. L’obiettivo è quello di continuare ad essere convocati e diventare un giocatore in pianta fissa della Nazionale italiana".