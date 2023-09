Cristante parla di Lukaku a Sky: "Non siamo partiti benissimo perché loro hanno iniziato forte e non era facile. Loro col passare dei minuti sono calati, come normale che sia. Siamo usciti bene e abbiamo fatto un bel secondo tempo. Lukaku? È forte, lo sappiamo. Quando hai attaccanti del genere poi ti fanno vincere le partite. Sappiamo che fa la differenza, la cosa più difficile è sempre fare gol e quando hai centravanti del genere è più semplice. È carichissimo mentalmente, vuole fare la differenza".